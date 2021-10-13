Углеродная нейтральность - какие изменения ждут казахстанцев

Доктрина углеродной нейтральности Казахстана потребует системных усилий. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня вашему вниманию будет представлен проект доктрины углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года. Доктрина предусматривает базовые подходы к низкоуглеродной трансформации в экономике и промышленности. Министр экологии и природных ресурсов более подробно представит видения правительства в своем докладе, - сказал глава государства на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана".

Забегая вперед он подчеркнул, что доктрина в конечном варианте должна быть прагматичной, рациональной и учитывать насущные потребности нашей экономики с учетом ее специфики и структуры.

Это крайне важно. Уже сейчас очевидно, что достижение амбициозной цели доктрины потребует системных усилий. Модернизация топливно-энергетического комплекса, пересмотра индустриальной и агропромышленной политики, новых подходов к жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и, в целом, в образе жизни людей, - уточнил президент.

Он добавил, что, согласно проекту, к 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации. К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса страны.

Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и, в целом, общества для достижения заявленных целей. Успешная реализация позволит достичь не только целей 2030 года, то есть, снижение на 15% выбросов от уровня 1990 года, но и нулевой баланс парниковых газов к 2060 году. В результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 млрд тонн CO2, - объяснил глава государства.

Так, согласно проекту доктрины, для реализации этого сценария в стране потребуется почти 700 млрд долларов.

Половина этих инвестиций нужна для модернизации сектора производства электроэнергии и тепла. Конечно, нам предстоит очень внимательно пересчитать все цифры, тщательно выверить вводные и убедиться в правильности набора инструментов. Определяющим фактором выступит, конечно, поддержка данных инициатив обществом. Ряд шагов мы принимаем уже сейчас. Касым-Жомарт Токаев

Айша Тулеубекова, Нур-Султан