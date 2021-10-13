В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В четырех областях Казахстана 14 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром - туман.

В Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, днем в Мугалжарском районе порывы 15-20 м/с.