Долю ВИЭ планируют увеличить до 70% к 2060 году в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" озвучил планы по снижению потребления угля и нефти в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Глава Минэкологии отметил, что в 2017 году топливно-энергетическая корзина состояла на 54% из угля, 24% - нефти и 22% - газа.

В структуре конечного потребления энергоресурсов промышленность и здания потребляли 42 и 40% соответственно, на транспорт приходилось 14% потребленных энергоресурсов.

Расчеты моделей показали, что к 2060 году доля ископаемых энергоресурсов в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов сократится в 3,4 раза и составит 29%, а доля ВИЭ возрастет с текущих трех процентов до 70, - добавил он.

В этом случае, по расчетам, в 2060 году промышленный сектор будет потреблять 65% всех энергоресурсов. Потребление зданий сократится до 23%, энергопотребление транспорта снизится до 9%.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан