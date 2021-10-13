Суборбитальный полет четырех космических туристов – прямая трансляция 

13 октября 2021, 18:48
Фото: twitter/blueorigin

На борту корабля полетят 90-летний актер Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуизен и предприниматель Глен де Ври, сообщает zakon.kz.

Экипаж полностью готов к туристическому рейсу. Полет займет около 15 минут.

Напомним, Уильям Шетнер исполнил роль капитана звездолета "Энтерпрайз" Джеймса Тиберия Кирка в сериале и фильмах "Звездный путь". 90-летний актер станет самым пожилым человеком, который побывал в космосе. 


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