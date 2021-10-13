Международные эксперты приедут в Казахстан перенять опыт работы АНК

14-15 октября 2021 года в Таразе акиматом Жамбылской области совместно c Министерством информации и общественного развития РК будет проведена международная научно-практическая конференция на тему "Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее", передает zakon.kz.

В двухдневной работе конференции примут участие более 150 человек, среди них отечественные и зарубежные эксперты из России, Украины, Узбекистана, Израиля и Болгарии в области межэтнических отношений и конфликтологии, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Администрации президента РК, Верховного суда, министерств информации и общественного развития, национальной экономики, внутренних дел, образования и науки, Института прикладных этнополитических исследований МИОР РК, Института истории государства, Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, Института философии, политологии и религиоведения МОН РК и др.

На пленарном заседании с докладами выступят Аким Жамбылской области Б. Сапарбаев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК М. Азильханов, вице-министр информации и общественного развития Б. Тлепов, вице-министр национальной экономики А. Куантыров, вице-министр образования и науки К. Ергалиев.

Работа конференции будет состоять из четырех секций:

1. Роль местных исполнительных органов и общественных институтов в решении социальных вопросов в полиэтничных регионах.

2. Профилактика и предупреждение конфликтов и протестных настроений.

3. Использование научно-экспертного потенциала в предупреждении конфликтов в мультикультурной среде.

4. Роль Ассамблеи народа Казахстана и СМИ в укреплении общественного согласия.

В каждой секции будут выступать от 8 до 10 отечественных и зарубежных спикеров.

Участники планируют обсудить вопросы координации деятельности центральных и местных органов управления в сфере регулирования межэтнических отношений, системные проблемы и факторы, влияющие на межэтническую сферу, приграничное сотрудничество и возможности народной дипломатии в укреплении межэтнических отношений, формирование единых подходов в комплексной аналитической и исследовательской деятельности в сфере межэтнических отношений и другие актуальные темы этнополитики.

По завершении конференции будет принята итоговая резолюция.