Свора голодных собак - дачники требуют закрыть нелегальный приют для животных

Дачники садоводческого общества "Наурыз" в Алматинской области ополчились против соседки, которая прямо на своем участке приютила около 200 бездомных животных, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Уже полгода дачники просят полицейских и чиновников навести порядок в жилом массиве. Люди жалуются, что устали от постоянного собачьего воя, грязи и невыносимого запаха.

Мы вот заезжаем каждый раз на дачу – если заезжаем, у нас загажена вся дача. Понимаете, это же инфекция, это глисты, извините. Мы теперь ничего посадить не можем. Зайдите и посмотрите на наш участок. Это ужас! Это заселение собак неизвестно откуда пошло. Дом остался пустым. Кто его арендовал, непонятно. Документов нет. Привезли эту свору собак, их тут было 200 штук – кошек и собак, - утверждает Наталья Полумискова.

Жители рассказывают, что животные сбегают и стаями бродят по дачам в поисках еды. Многие местные вооружились палками и камнями, чтобы отбиваться от псов. А они уже нападают на домашний скот.

Мы в шоке от того, что здесь сейчас происходит. Мы ходить спокойно не можем, сидим дома и боимся. Эти собаки повсюду. Мы сначала не знали ничего, а потом пожаловался один из дачников – у него эти собаки загрызли скотину. Пришли в дом и увидели, что собаки и кошки везде: в подвале, в сарае, в бане. Их прятали. Там и трупы собак лежали. Говорят, что некая Тамара Головина организовала все это и за них она получает деньги, - жалуется Гульдерай Кошкарова.

Первое время пытались договориться с владельцами дома, где находятся животные. Но, говорят, слушать их там не стали. Между тем кошек и собак становится все больше. Терпение лопнуло, когда местные начали находить трупы животных.

Дачники жалуются, что с появлением незаконной передержки жить здесь стало невозможно. Трупы животных закапывают повсюду, а некоторых просто скидывают в кучу в овраге и около рек. Происходящим были шокированы и волонтеры: часть животных они забрали в приют.

У собак чумка, демодекоз, они были голодные. Мы приехали и начали все это делать. На самом деле это не приют, это "черная" передержка. В свое время Тамара Головина за деньги принимала собак и обещала людям хороший уход, что собаки будут сыты, все будет убрано и запаха никакого не будет. Люди, доверившись ей, привозили сюда собак – без нашего участия. Мы на тот момент не знали о существовании здесь передержки, - рассказала зоозащитница Лилия Ивашева.

По словам зоозащитников, год назад семейную пару уже обвиняли в мошенничестве и жестоком обращении с бездомными животными. Но наказать никого не получилось.

Мы ничего от них не хотим, кроме того, чтобы они выехали. Вот участки, честное слово, все загажены. У нас здесь был цветущий рай, а сейчас… - сказала председатель садоводческого общества "Наурыз" Ольга Кастаркина.

Дачники в ближайшее время вновь намерены вызвать ветврачей. А пока пишут на соседку, которая организовала у себя дома приют, заявление в прокуратуру.