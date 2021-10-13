Жители частного сектора Нур-Султана жалуются на дефицит угля

Жители столицы жалуются, что не могут купить уголь и вынуждены замерзать в собственных домах, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

С восьми часов стоим. Уже послеобеденное время. Угля до сих пор нет. До сих пор в очереди. 63-ий человек! Второй день уголь ищу, все пятаки объездил. Утром сказали, что есть уголь, но только после обеда стали пропускать. И то шесть вагонов - всем не хватит угля. Опять без угля уеду. Чем печку топить? - возмущен житель Нур-Султана Тимур Шаяхметов.

Как уточняется, узнавать о наличие топлива астанчане вынуждены через знакомых. В одни руки выдают не более пяти тонн. Представители компании-реализатора от комментариев отказались наотрез. Между тем, женщины боятся за своих детей, которые в холодный период легко простывают.

Уголь в этот раз подорожал. В этот раз мы взяли по 21 тыс. и доставка 20 тыс. Для нас это накладно. Мы взяли всего две-три тонны. Топим по чуть-чуть. Ждем когда ажиотаж пройдет. Не знаю, сможем ли мы дальше покупать уголь или нет. Цены не фиксируются, не держатся , - жалуется жительница поселка Уркер Анар Калиева.

Отмечают астанчане, что мешками покупать топливо еще дороже. А купить заранее тоже было невозможно, говорят люди.

Только за сегодняшний день в город вошло только 100 вагонов угля. Мы ожидаем, что через пару дней ситуация с углем у нас стабилизируется, - рассказал руководитель отдела управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Максат Есмагулов.

Недовольны жители столицы и качеством угля, из-за чего скапливается много угля и усугубляется риск отравления угарным газом. Но кто за то будет отвечать, неизвестно.