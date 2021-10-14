Ради мести экс-возлюбленному женщина взломала систему управления полетами в США

В США 26-летняя Лорен Лайд взломала систему управления полетами через приложение летной школы и подделала данные о технических характеристиках летного транспорта, сделав неисправные и небезопасные самолеты "пригодными" для полетов, решив таким образом отомстить своему бывшему парню, передает zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, в январе 2021 года генеральный директор летной школы Melbourne Flight Training во Флориде Дэрек Фэллон обратился в полицию обнаружив, что неизвестный внес изменения в данные в приложении, которое учреждение использует для того, чтобы отслеживать в небе летательные аппараты. Была удалена вся информация о технических характеристиках и неисправностях самолетов.

Самолеты, которые, возможно, были неисправны и небезопасны, намеренно "сделали пригодными" для полетов. Эта ситуация могла поставить под угрозу человеческие жизни, - заявил гендиректор.

Выяснилось, что информация была отредактирована с аккаунта нынешнего оператора по полетам. Злоумышленником оказалась бывшая девушка Фэллона, Лорен Лайд, которая работала в летной школе оператором по полетам до 2019 года, пока директор школы не уволил ее отца.

Фэллон спал с ней, манипулировал и лгал ей. Она не могла дождаться, чтобы уйти оттуда. Она разозлилась на директора, когда он уволил меня. Вы, ребята, не понимаете, через сколько мучений она прошла, - рассказал отец американки Хэмптон Лайд полиции.