Парень устроил стрельбу в студенческом кампусе в Испании

Стрельба произошла в студенческом кампусе Университета Страны басков (UPV) в испанском городе Лехона, передает zakon.kz.

Полиции удалось задержать и разоружить нападавшего.

Как отмечают региональные правоохранительные органы Ertzaintza, раненых нет.

У нападавшего при себе было ружье. Как сообщает rg.ru, ему 21 год. Очевидцы сообщают, что злоумышленник несколько раз выстрелил в фасад, разбив стекла. Не исключено, что преступник является студентом университета.

Полицейские все еще остаются на места для обеспечения безопасности учеников и персонала вуза.