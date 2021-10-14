Путин высказался о возможном преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В интервью американскому телеканалу CNBC президент РФ отметил, что предпочитает не отвечать на этот вопрос. Он подчеркнул, что Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, однако решение пока не принято.

Это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее, - сказал Путин.