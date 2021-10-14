Овечкин вошел в список пяти лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российская звезда хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин успел отличиться уже в первой игре нового сезона Национальной хоккейной лиги, передает zakon.kz.

Российский нападающий "Вашингтона" оформил дубль в матче чемпионата НХЛ против "Ньй-Йорк Рейнджерс". Теперь на его снайперском счету 732 гола за всю карьеру в североамериканской лиге.

Тем самым Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Капитан столичного клуба опередил Марселя Дионна, у которого 731 шайба.

Теперь у Овечкина новая цель – взойти на 4-ю позицию, где главенствует с 741 шайбой великий Бретт Халл. А рекордсменом НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки – 894 взятия ворот.

В матче с "Нью-Йорком" россиянин записал в свой актив 4 (2+2) очка, а его клуб победил – 5:1, сам же "Алекс" был признан первой звездой встречи.

Куандык Шынасилов