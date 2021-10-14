Мажилис объявил о начале аккредитации журналистов для участия в мероприятиях Палаты

14 октября 2021, 09:26
Фото: Ж.Жумабекова

Пресс-служба Мажилиса начинает аккредитацию журналистов для освещения законотворческой деятельности депутатов Мажилиса VII созыва во второй парламентской сессии, сообщает zakon.kz.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране принято решение о возможности участия аккредитованных в Мажилисе журналистов в офлайн-формате.

При этом сохраняется необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции во время работы в здании Мажилиса.

Вход разрешается журналистам, имеющим постоянную аккредитацию в Мажилисе, безопасный ("зеленый") статус в системе Ashyq или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 со сроком не более трех дней.

Вместе с тем все мероприятия с участием депутатов Мажилиса, как и прежде, будут транслироваться онлайн на официальном сайте Палаты и ютуб канале.

Дополнительную информацию о правилах аккредитации можно получить в пресс-службе Мажилиса.


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