Как будут развивать рынок цифровых услуг в Казахстане

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов в Мажилисе рассказал, как будут развивать отечественный рынок цифровых услуг, передает корреспондент zakon.kz.

Замглавы АЗРК назвал вопрос развития рынков цифровых услуг очень чувствительным.

Здесь мы далеки от намерений вводить какие-либо нормы, регулирующие деятельность участников рынков. Это динамично развивающиеся рынки и желание регулировать лишь создаст препятствия для их развития, - сказал Ахметов на круглом столе в Мажилисе на тему: "Сокращение госучастия в предпринимательстве и создание благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции".

Между тем, отметил он, на основе опыта зарубежных стран предлагается создать правовую возможность защиты интересов отечественных производителей, в том числе цифровых услуг, в отношениях с зарубежными цифровыми платформами.

Для этого необходимо определиться с понятиями цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков, что позволит идентифицировать рынки цифровых услуг и применять уже действующие запреты на злоупотребления доминирующим, монопольным положением в отношении зарубежных цифровых платформ. Рустам Ахметов

Мадина Мамырханова, Нур-Султан