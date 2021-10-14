В США ребенок застрелил мать во время видеозвонка

14 октября 2021, 12:31
Фото: pixabay.com

В США ребенок застрелил мать во время разговора с коллегой по видеосвязи в Zoom, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел в штате Флорида.

Мальчик нашел пистолет своего отца в рюкзаке. Свидетель трагедии рассказал, что увидел ребенка на заднем плане в ходе звонка. Впоследствии он услышал громкий шум, мать несовершеннолетнего Шамая Линн упала и больше не вставала, - сообщает Breaking 911.

По данным полиции, женщина получила смертельное ранение в голову. Приехавшие врачи скорой помощи не смогли ее спасти.

Как уточняется, 22-летнему отцу ребенка Вондре Эйвери предъявили обвинение за небезопасное хранение огнестрельного оружия.

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