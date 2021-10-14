Убили и инсценировали самоубийство - осуждены сотрудники колонии

Сотрудники колонии Усть-Каменогорска убили осужденного и инсценировали его самоубийство, сообщает zakon.kz.

Их приговорили к различным срокам лишения свободы.

По данным пресс-службы суда №2 Усть-Каменогорска, убийство произошло еще 18 июня 2019 года.

Для сокрытия следов преступления сотрудники инсценировали самоубийство путем повешения. Они и еще двое заключенных перенесли тело заключенного в камеру дисциплинарного изолятора, - отмечено в сообщении.

Позднее свидетели подтвердили показания, а проведенные повторно экспертизы установили, что смерть наступила в результате причиненных телесных повреждений.

Кроме того, на одного из сотрудников колонии завели еще одно дело.

Он неоднократно брал взятки у родителей осужденных. Также по его требованию был изготовлен деревянный лестничный марш, который позже был установлен в доме его родственников.

Прокурор просил назначить всем семерым подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 11 лет.

Бывшие сотрудники колонии свою вину не признали, просили оправдать.

Суд назначил меньший срок из-за смягчающих обстоятельств (наличие малолетних детей).

В итоге трех сотрудников приговорили к пяти годам лишения свободы. Двоих осудили на восемь лет, еще одного - на семь. Обвиняемый во взяточничестве приговорен к семи годам, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, все осужденные лишены специальных званий, а также права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет.