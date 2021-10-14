В результате ДТП автомобиль оказался на крыльце магазина в Павлодаре 

В результате ДТП автомашину Toyota занесло на крыльцо магазина в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

14 октября по улице Катаева неустановленный водитель на автомашине Mercedes-Benz совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota. От удара автомашину Toyota занесло на крыльцо магазина.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию водителя автомашины Mercedes.

По данному факту возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП.

После задержания водителя к нему будут применены меры воздействия в рамках действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.