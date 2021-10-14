Центр Алматы на ночь отключат от холодной воды

Центральную часть Алматы на ночь отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

С 21:00 14 октября до 08:00 15 октября будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Луганского – Аль-Фараби – Байзакова – Толе би, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время замены технологического оборудования на объекте водоснабжения, обеспечивающего стабильную работу водопроводных сетей этой части мегаполиса.

В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.