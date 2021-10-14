Едущий по встречке автобус сняли на видео алматинцы

В Алматы водитель автобуса выехал на встречнyю полосу, сообщает zakon.kz.
В полиции города прокомментировали нарушение правил дорожного движения.
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По данным ведомства, проведена проверка.
Правонарушитель установлен - им оказался гражданин 1990 года рождения. Собранный материал за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.596 ч.3 КоАП РК, направлен для рассмотрения в суд, - уточнил замначальника ДП Рустам Абдрахманов.
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