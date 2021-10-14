Израильский эксперт рассказал о конференции в Таразе

Политтехнолог из Израиля, ведущий передачи "Азия. Большая игра", руководитель проекта "Asia. Great Game" (Израиль) Давид Эйдельман считает весьма символичным то, что международная конференция "Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и предстоящие задачи" проходит именно в древнем Таразе.

Очень важно, что такое мероприятие проходит именно в Таразе, потому что это город, который несколько раз в истории становится границей цивилизационных битв, границей между мирами. Этот город основали когда-то гунны, бежавшие от китайской экспансии и защитившиеся именно здесь, в Таласе. Дальше Таласа не пошли ни византийские, ни римские передовые отряды. Они остановились именно здесь. Здесь состоялась великая Таласская битва. Здесь произошли огромные события вековой, тысячелетней важности. Очень символично, что именно в Таразе обсуждаются вопросы, касающиеся политики идентичности. Мне нравится, как решаются эти вопросы в Казахстане. Потому что Казахстан очень сложное с точки зрения этничности государство. И то, что здесь обошлось без таких сценариев, как например, украинский, я считаю большой заслугой вашего политического руководства, и Первого Президента – Елбасы, и нынешнего руководителя государства, - отметил Давид Эйдельман.

По мнению израильского эксперта, мы живем в глобальном мире, который очень приблизил людей разных народов, не похожих друг на друга. Приблизил, но не научил понимать, взаимодействовать и уважать друг друга. Как раз в этой ситуации и важна политика идентичности.

Я думаю, что это очень важное мероприятие. В культовом фильме "Джентльмены удачи", который вышел полвека назад, персонаж по имени Василий Алибабаевич, когда его просят назвать город на букву А, говорит: "Джамбул, потому что там тепло, там хорошо, там моя мама". Большинство вопросов, касающихся политики идентичности и идентичности индивидуума, выглядят на первый взгляд ровно. Но это именно на первый и очень посторонний взгляд. Сегодня в современном мире политика идентичности выходит на первый план в плане конструирования, в плане главного политического механизма. И это очень важно. Если политика прежних времен, скажем так XIX - XX веков, в марксистской и других теориях рассматривалась, как борьба за ресурсы, борьба за благо, условно говоря, борьба за определенный кусок пирога, то нынешняя политология и политика – это, прежде всего, политика идентичности, которая ставит гораздо более сущностные, гораздо более важные вопросы: "кто я такой?", "куда я иду", "в каком обществе и государстве я хочу жить", - уточнил он.

В принципе, любое государство конструирует свою идентичность.

Любое политическое движение может одержать успех только тогда, когда оно опирается на политику идентичности, на политику взаимодействия. Мы живем в глобальном мире, который очень приблизил людей разных народов, не похожих друг на друга. Приблизил, но не научил понимать, взаимодействовать и уважать друг друга. Именно поэтому вот эта политика идентичности и должна помочь людям. Мы все живем в непривычном, постоянно меняющемся, постоянно мигрирующем мире, который хоть и глобален, но подвержен всяким эксцессам, взрывам и так далее. Но это наш мир, поэтому нам необходимо научиться друг с другом взаимодействовать, - заключил эксперт.