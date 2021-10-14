"Где Оскар?" - молодой тиктокер из США покоряет Казнет

Молодой тиктокер из США покоряет Казнет, сообщает zakon.kz.

Видеоролик, где маленький американец, по всей видимости, разыгрывает отца, опубликовали в Instagram под ником @enkyboys.

View this post on Instagram Публикация от Randy Gonzalez (@enkyboys)

Оставайтесь в безопасности в этот Хэллоуин! Этот инопланетянин пересек черту? - говорится под описанием ролика, который набрал более 242 тыс. лайков.

Аналогичное видео, опубликованное в TikTok, набрало более 22,7 млн просмотров.

Подписчики этого харизматичного и артистичного мальчика оставляют восторженные комментарии в соцсетях.

"Где Оскар?", "Дайте ему Оскар!", "Этот ребенок потрясающий", "Этот маленький мальчик - настоящий актер", "Дайте этому мальчику Оскар! Я собирался позвонить 911", - пишут его фолловеры.

Видеоролик маленького американца опубликовали в одном из казахстанских Instagram-пабликов - оно набрало более 210 тыс. просмотров. Пользователей Сети ролик позабавил.