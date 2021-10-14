Совместные проекты в науке и фармацевтике предложили главам стран ЕАЭС

Нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки и фармацевтике, предложил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Считаю образцовым примером интеграционного сотрудничества в период пандемии проект по производству российской вакцины "Спутник V" на заводе в Караганде. Далее, думаю, что нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики, координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов, – сказал Токаев.

Он напомнил, что сегодня все еще сохраняются существенные риски, такие, как появление новых штаммов коронавируса и недостаточный уровень вакцинации граждан.

Как вы знаете, Казахстан наряду с РФ сумел разработать собственную вакцину QazVac. Она активно применяется в Казахстане, сейчас идет регистрация ее в ВОЗ, – добавил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан