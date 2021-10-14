Что готовит проект "По вкусным правилам"

Оператор Tele2, отмечающий свое десятилетие в Казахстане, запустил проект "По вкусным правилам", в котором пойдет речь о забытых рецептах казахской национальной кухни.

В казахской кухне традиционно много мясных блюд, которыми так славится наш гостеприимный народ: бешбармак, куырдак, нарын, сорпа и другие наивкуснейшие лакомства из мяса и теста. Но есть блюда, встретить которые большая редкость. Именно их по старинным рецептам, собранным из отдаленных аулов, подключенных к интернету по программе "250+", и будут готовить ведущие проекта "По вкусным правилам".

Особой фишкой проекта стало приглашение знатока истории Нуркожы Ерсайына, который в рамках программы расскажет множество интересных фактов о быте казахов, а также об истории происхождения многих блюд, ведь в каждом из них заложен особый сакральный смысл кочевого народа.

Фуд-блогер Дмитрий Куцель, который стал одним из ведущих проекта, знаком многочисленной аудитории своей любовью к старинным рецептам казахских блюд. Уже несколько лет он самостоятельно изучает редкие и совсем неизвестные национальные рецепты, чтобы поделиться самобытностью и романтикой кочевого быта казахов в онлайн пространстве. Теперь он делится полученными знаниями в программе "По вкусным правилам".

Вы тоже можете принять участие в создании программы. Если в вашей семье готовятся необычные блюда традиционной кухни – вы можете присылать их в проект и получить за это подарок от мобильного оператора Tele2. Самые интересные кулинарные находки попадут в проект. Причем один из таких рецептов своими руками планирует приготовить генеральный директор Tele2 Сергей Коньков. Именно он стал инициатором проекта "По вкусным правилам", вдохновившись в рамках своих поездок по регионам нашей страны разнообразием кухни, богатой культурой и обычаями народа.

В первых выпусках программы, приуроченной к десятилетию бренда Tele2 в Казахстане, зрители смогут узнать о специально отобранных рецептах таких блюд, как "Бал бауыр" и "Кымыз кабырга".

Печень, вымоченная в молоке и ребрышки, тушеные в кумысе – оригинальные вкусовые сочетания, которые не только запомнятся зрителю, но и вдохновят его на практике познать секреты и тонкости кулинарного мастерства забытых рецептов казахского народа. А приготовленное лакомство станет прекрасным поводом собраться в кругу семьи за современным дастарханом.