Токаев указал на потенциал промышленной кооперации на пространстве ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета указал на необходимость усилить промышленную кооперацию между странами Союза, передает корреспондент zakon.kz.

Мы традиционно уделяем особое внимание промышленной кооперации. Как вы знаете, эта инициатива была сформулирована в качестве приоритета председательства Казахстана. Мы активно продвигаем ее в рамках Союза, - сообщил глава государства.

По его данным, Сторонами одобрен проект плана мероприятий по реализации программного документа основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.

Системно сотрудничаем в этом направлении с Российской Федерацией. Только за последние два года реализовали ряд крупных промышленных проектов. В частности, завод по производству смазочных материалов совместно с "Лукойл", два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с KAMAZ, завод по производству шин совместно с Татнефть и ряд других важных проектов. Однако потенциал промышленного сотрудничества с другими странами ЕАЭС еще не раскрыт, - подчеркнул Токаев.

Имеется, добавил он, дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов.

Считаем правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия, - резюмировал президент Казахстана.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан