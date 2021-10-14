Женщина в Нур-Султане ограбила двухлетнюю девочку

Женщина, увидев смартфон в руках маленькой девочки, вырвала его из рук и направилась дальше. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает zakon.kz.

Мама девочки обратилась в полицию и рассказала, что неизвестная женщина отобрала у ее двухлетней дочери телефон Samsung А-21. Заявительница работает администратором в гостинице и в это время находилась на рабочем месте с малолетним ребенком. Она дала дочери свой смартфон и поднялась на второй этаж. Когда девочка поднималась по лестнице, столкнулась с женщиной, которой смартфон приглянулся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна бывшая клиентка гостиницы. В считанные часы женщина была задержана и доставлена в полицию. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя жительница города. В настоящее время подозреваемая дала признательные показания. пресс-служба МВД РК

Похищенный телефон изъят и возвращен владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Проводится расследование.