Боец ММА Физиев отказался выступать под флагом Кыргызстана из-за травли

Легковес UFC Рафаэль Физиев заявил, что больше не будет выступать под флагом Кыргызстана. Как сообщает боец, к этому решению он пришел после того, как на него и его семью начали оказывать сильное давление, сообщает zakon.kz.

Физиев в Instagram рассказал, что принял решение прекратить выступать под флагом этой страны.

Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны Муфтията, а также со стороны известных людей в Кыргызстане. Из-за этой травли и лживых видео я и моя семья получаем много гневных сообщений со всего Кыргызстана. И речь идет не о десятках, а сотнях и тысячах сообщений. Рафаэль Физиев

Физиев признался, что никогда не был проповедником, поэтому не заслужил критики в свою сторону за то, что он публикует в Instagram. Рафаэль отметил, что вправе в светском государстве делать то законное, что пожелает, но муфтият оказывает давление на его семью.

Также боец ММА признался, что рассматривает вариант с переездом в другую страну, не уточнив, в какую именно.

Я все, я ухожу. Меня и мою семью больше ничего не связывает с Киргизией. Только паспорт. Рафаэль Физиев

В настоящее время 28-летний киргизский боец азербайджанского происхождения Физиев занимает 14-ю строчку в рейтинге лучших легковесов UFC. На его счету 10 побед и 1 поражение.