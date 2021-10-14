Чемпионку по ачери-биатлону обвиняют в оккультном убийстве

Трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону Марию Корнееву задержали по подозрению в ритуальном убийстве, передает zakon.kz.

Тело 15-летнего Романа Федулова было найдено в четверг, 14 октября, около деревни Земенки Рязанского района, сообщает Telegram-канал Mash.

Смерть наступила от насильственных действий. Более того, на юноше были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ. Роман пропал 8 октября в поселке Стенькино.

По подозрению в убийстве школьника задержаны его 52-летний бывший отчим Владислав Цикунов и 29-летняя Мария Корнеева, трехкратная чемпионка России по ачери - биатлону.

Трагедия произошла в Рязани. Мария Корнеева три года была замужем и жила в подмосковном Раменском, затем развелась и переехала в Рязань. Там она стала тесно общаться с оккультистами. Весной родные и близкие просили ее вернуться в Московскую область, однако спортсменка осталась в Рязани. Есть информация, что оккультисты угрожали девушке и насильно удерживали ее у себя.

Во время допроса отчим признался, что Корнеева по его просьбе совершала любовный ритуал. Главная цель - вернуть былые отношения между ним и матерью Романа. При этом Цикунов не может объяснить, как любовный ритуал перерос в убийство.

Прибегает с испуганными глазами: "Я его убила". Я такой: "Хорошо". Истерика, шок, пошли смотреть. Лежит на своей кровати, голова на подушке вся разбита, в крови. Я его переворачиваю, а у него вот здесь от удара ножом два отверстия. Я говорю, что, обряд? Она говорит, ну обряд, но нужен живой человек, сейчас я что буду рисовать. Уже не надо. Владислав Цыкунов