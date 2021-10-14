Валерия Леонтьева выписали из больницы после заражения COVID-19

Российский певец Валерий Леонтьев, госпитализированный с коронавирусом, выписан из больницы, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, после терапии артисту стало лучше. Анализы оказались в рамках нормы, КТ не выявила признаков пневмонии. В связи с улучшением состояния его отправили долечиваться домой.

Информация, что 72-летнего Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом в Москве, появилась 11 октября. Утверждалось, что певца госпитализировали с коронавирусной инфекцией после жалоб на слабость, кашель и высокую температуру. Источник рассказывал, что в течение нескольких дней артист лечился самостоятельно, однако ПЦР-тест на коронавирус якобы показал положительный результат, а состояние Валерия Леонтьева, по словам инсайдера, врачи оценивали как средней степени тяжести.

Интересно, что ранее концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опровергал информацию о госпитализации певца. По его словам, артист не болеет.

Не болеет, все в порядке. Дома он. Все в порядке, все нормально, не волнуйтесь. Борис Чигирев

Но сегодня звезду увезли из больницы домой, где лечение будет продолжаться до полного выздоровления.