33 свертка "синтетики" изъяли полицейские СКО у девушки

33 свертка с синтетическими наркотиками изъяли полицейские у девушки в Петропавловске, сообщает zakon.kz.

Экспертиза подтвердила, что кристаллообразное вещество - это синтетический наркотик "альфа-PvP", известный под названием "соль", общим весом 15,3 грамма.

Девушке грозит уголовная ответственность за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, в октябре 2019 года фигурантка уже привлекалась к ответственности за нанесение на стены домов граффити с рекламой веб-ресурсов, торгующих наркотиками в интернете. Тогда это деяние квалифицировалось административным законодательством, и ей пришлось заплатить штраф. Сегодня реклама наркоресурсов является уже уголовным преступлением. Также напоминаем, что за хранение наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрена строгая ответственность: лишение свободы на срок до семи лет. и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди

С начала года в области задержано 13 человек, подозреваемых в распространении наркотиков путем "закладок". Изъято 4 килограмма 287 грамм синтетических наркотиков. Всего с начала года в СКО из незаконного оборота изъято свыше 404 килограммов различных наркотических средств.