Сокращение популяции: птицы в Европе оказались в смертельной опасности

Эксперты международной организации BirdLife International заявили, что у 30 процентов видов птиц из 54 стран наблюдается сокращение популяции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

В Европе в смертельной опасности оказался каждый пятый вид — 13 процентов видов уже постепенно исчезает, а еще шесть вскоре окажутся в таком положении при сохранении текущих тенденций, пишет The Guardian.

BirdLife провел анализ наблюдений за 544 видами птиц и выяснил, что от Азорских островов на западе до Уральских гор на востоке исчезают виды, которые играли ключевую роль в европейских экосистемах. Со времени публикации последнего отчета в 2015 году в некоторых областях Европы вымерли три вида — саджа, африканская трехперстка и белошапочная овсянка. Вид считается вымершим, если в регионе его не наблюдали в течение пяти лет.

Результаты вызывают тревогу, но мы не удивлены, — сказала временно исполняющая обязанности руководителя службы охраны природы BirdLife в Европе и Центральной Азии Анна Станева.

Основные тенденции подтверждают выводы трех предыдущих отчетов от 1994, 2004 и 2015 годов: сокращение популяции не замедляется. Птицам предсказали резкое сокращение популяции из-за потери среды обитания (например, из-за лесных пожаров), интенсификации сельского хозяйства, загрязнения окружающей среды, нерациональных методов ведения лесного хозяйства и климатических изменений.

По ее словам, факторы, влияющие на популяции во многом связаны с тем, как функционирует наше общество и как мы используем ресурсы. Это сигнал о том, что мы делаем серьезную ошибку.

Однако эксперты считают, что ситуация не безнадежна и целенаправленные действия по восстановлению видов могут быть эффективны. Благодаря таким усилиям восстановились популяции выпи, азорского снегиря и белоголового сипа. Благодаря запретам на использование пестицидов и на охоту улучшились условия для некоторых хищников, таких как красный коршун. Отчет зафиксировал появление в Европе двух видов, которые сочли вымершими в 2015 году — каспийский зуек и пустынная славка.