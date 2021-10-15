В Алматы хотят открыть центр исследования проблем гендерного равенства

В Алматы хотят открыть Евразийский центр исследования проблем гендерного равенства, сообщает zakon.kz.

С такой инициативой на полях Евразийского женского форума выступила казахстанская делегация.

Форум, в котором приняли участие около полутора тысяч представительниц из почти сотни стран, проходит в Санкт-Петербурге. Женщины со всего мира обсуждают решение конкретных задач: как добиться равной оплаты труда, сохранять рабочие места после декрета, как на законодательном уровне защитить женщин и детей от бытового насилия и многие другие острые вопросы, - пишет Хабар24.

Женщины-парламентарии, лидеры бизнеса, политические руководительницы обсудят также и глобальные вызовы. Это укрепление международного женского сотрудничества ради достижения устойчивого развития, экологические проблемы и женская повестка в новой постпандемийной реальности.

Эксперты по всему миру сообщают о глобальном всплеске гендерно-обусловленного насилия с момента начала пандемии. По прогнозам Фонда народонаселения ООН, во время пандемии каждый месяц ограничительных мер добавляет пять миллионов случаев к обычной статистике бытового насилия.

Казахстан предлагает создать Евразийский центр исследования в Алматы. На его площадке будут изучать проблемы гендерного равенства. Он даст возможность женщинам со всего мира обсуждать вопросы защиты прав женщин и детей.

В политике поддержки гендерных инициатив нет системности. Пришло время институализировать наши знания, наши навыки и создать Евразийский центр гендерного просвещения. Очень хорошей площадкой может послужить созданный в Казахстане региональный хаб ООН. В рамках этого хаба можно собирать лучшие практики. председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова

Отмечено, что в Казахстане женщины широко представлены в экономике, политике и социальной сфере. Они формируют порядка 40% ВВП страны. На уровне принятия решений также увеличена доля женщин-лидеров. После введения гендерной квоты в 30% на последних выборах в местные представительные органы власти число женщин-депутатов выросло в два раза. 60% госслужащих в стране также женщины. Пандемия наглядно показала, что социальная сфера, как и во всем мире, в Казахстане держится на женских плечах.