642 казахстанца с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 928 человек (46 151+ и 6777 КВИ-), из них в стационарах находятся 9114 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 814.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 642 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 185,

• на аппарате ИВЛ – 125.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 15 октября 2021 года

13.10.2021 г. зафиксировано 129 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 190 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77662, летальных случаев – 4946, выздоровевших – 65 939.