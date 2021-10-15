На каком этапе строительство новых станций метро в Алматы

До 86 тысяч человек в день вырастет пассажиропоток Алматинского метро с вводом двух новых станций. Об этом сообщили в акимате города, передает zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена.

Второй пусковой комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций "Сарыарка" и "Б. Момышулы", где сейчас ведутся отделочные работы. Трасса участка второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под проспектом Абая, в западном направлении от пр. Алтынсарина до ул. Яссауи. Строительная длина в двухпутном направлении составляет 3,08 км. Акимат Алматы

Как отмечается, общая готовность второго пускового комплекса составляет 91%. На сегодняшний день завершено сооружение железобетонных конструкций, проходка перегонных тоннелей, на стадии завершения архитектурно-отделочные работы, верхнее строение пути. Остаточные работы включают прокладку инженерных сетей и пуско-наладку оборудования.

На сегодняшний день среднесуточный пассажиропоток составляет 30 тыс. человек. Как показывают расчеты специалистов, после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса среднесуточный пассажиропоток составит порядка 86 тыс. человек. Это позволит значительно разгрузить автомобильное движение по пр. Абая и повысить мобильность тысяч горожан и гостей города, - отметили в акимате.

Станция "Сарыарка" - глубокого заложения, пилонного типа. Состоит из вестибюля, двух входных групп. Установлено 2 лифта, 8 эскалаторов. Она расположена рядом с парком "Фэмели", в одном из самых густонаселенных районов города, где расположены микрорайоны №3-8, 12.

Станция "Б. Момышулы" - мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей, шести входных групп. Предусмотрено 6 лифтов, 15 эскалаторов. Расположена под проезжей частью пр. Абая, западнее ул. Момышулы. Станция охватит микрорайоны Жетысу, Жетысу-2, Жетысу-4, Мамыр, Мамыр-5, Мамыр-7.

Аким города Б. Сагинтаев поручил держать высокие темпы строительно-отделочных работ с тем, чтобы обеспечить технический запуск станций до конца текущего года. Он также оценил ход работ по строительству третьего пускового комплекса.

Трасса участка третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под строящимся продолжением пр. Абая, в западном направлении от ул. Яссауи до ул. Ашимова. Состоит из перегонных тоннелей протяженностью в двухпутном направлении 2,5 км и станции "Калкаман" мелкого заложения. Расчетный пассажиропоток составит порядка 93 тыс. человек ежедневно.