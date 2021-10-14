В Актобе стартовал республиканский конкурс жыршы "Едіге деген ер екен"

В Актобе открылся республиканский конкурс жыршы "Едіге деген ер екен", посвященный 30-летию Независимости страны.

Основной целью конкурса является пропаганда традиционного песенного искусства, поддержка и развитие народного творчества и открытие новых имен. И очень символично, что конкурс начался с выступления известного этно-фольклорного ансамбля "Turan".

С напутственным словом к участникам конкурса обратилась заместитель акима Актюбинской области Булбул Елеусинова.

В своем выступлении она отметила, что такие конкурсы очень важны.

Республиканский конкурс "Едіге деген ер екен" для нашей области и для музыкального мира — это огромное событие. Каждое такое состязание открывает новые имена, и само участие в нем трактуется как путевка в профессиональную жизнь. Желаем удачи участникам конкурса сказительского мастерства! - подчеркнула заместитель акима области.

В рамках конкурса планируется проведение мастер-классов и экскурсий. Помимо актюбинцев продемонстрировать свое музыкальное мастерство приехали исполнители из Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской областей, а также городов Нур-Султан и Алматы. От Актобе выступило шесть жыршы.