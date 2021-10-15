Президент Франции Макрон стал футболистом 

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на футбольное поле, сыграв в благотворительном матче, передает zakon.kz.

43-летний французский политик играл на позиции полузащитника и забил гол с пенальти, - сообщает пресс-служба благотворительного турнира.

Команда Макрона играла против сотрудников больницы Пуасси и обыграла медиков - 6:1. Матч проводился с целью сбора финансовых средств для Фонда больниц Парижа и Франции.

В благотворительном матче участвовали бывшие звезды французского футбола. В их числе Марсель Десайи, Робер Пирес, Ален Жиресс, Кристиан Карамбе, Руди Гарсиа, Сидней Гову, Матье Бодмер, а также экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Куандык Шынасилов