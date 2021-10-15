Четырехкратный чемпион Испании попрощался с велогруппой "Астана"

15 октября 2021, 10:40
Фото: instagram.com/astanapremiertech

Испанский велопрофи Луис Леон Санчес перешел в стан команды Bahrain Victorious, передает zakon.kz.

Велокоманда Bahrain Victorious объявила о подписании контракта с 37-летним испанским велогонщиком Луисом Леоном Санчесом, сообщает пресс-служба клуба.

Испанец провел в казахстанском коллективе последние семь лет, результатом которых стали многочисленные победы на разных стартах. В их числе четыре этапа на Тур де Франс, две на Классике Сан-Себастьяна, успех на Париж-Ницце (2009), а также горная майка на Вуэльте Испании-2014.

Куандык Шынасилов


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