Казахстанским туроператорам необходимо переоформить лицензию с 11 октября

С 11 октября 2021 года по 4 января 2022 года все казахстанские туроператоры должны переоформить лицензию в зависимости от вида деятельности. Таким образом участников рынка поделят на предприятия внутреннего и выездного туризма, сообщает zakon.kz.
По информации НПП РК "Атамекен", для получения лицензии вне зависимости от подвида туроператорской деятельности необходимы три условия.
Для туроператоров выездного туризма необходим также договор внесения банковской гарантии.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется на портале www.elicense.kz с использованием ЭЦП.
Для получения и переоформления лицензии необходимо:
Нажать на кнопку "Заказать услугу онлайн", после чего в новом окне откроется портал "электронного лицензирования".
Отследить статус поданного заявления можно в "Личном кабинете" в разделе "Мои заявления". О получении разрешения можно узнать в разделе "Мои разрешительные документы", о получении уведомления - в разделе "Мои извещения".
Лицензиарами являются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.
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