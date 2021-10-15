Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

Талгат Момышев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов, сообщает zakon.kz.

Постановлением правительства РК Момышев Талгат Амангельдиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики.

1994-1996 гг. - исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия.

1997-1998 гг. - заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.

В разные годы работал в частных компаниях.

1998-1999 гг. - старший референт аппарата акима Жамбылской области.

1999-2000 гг. - председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.

2000 г. - руководитель алматинского филиала РГП "Метрология", первый заместитель директора АО "Национальный центр аккредитации".

2000-2005 гг. - начальник производственного управления по Нур-Султану ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

2005-2010 гг. - заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК.

2010-2014 гг. - председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

2014-2016 гг. - председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК.

2016-2018 гг. - государственный инспектор Администрации Президента РК.

2018-2019 гг. - заместитель акима Жамбылской области.

2019-2021 гг. - ответственный секретарь Министерства энергетики РК.

С января 2021 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства энергетики РК.