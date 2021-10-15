Полиция Алматы собирается подать в суд на супругу бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова

Полиция собирается подать в суд на супругу бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова. Об этом сообщил глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, передает zakon.kz.

Супруга арестованного бизнесмена Ольга Абдыгаппарова обвинила полицейских в вымогательстве крупной суммы денег и рейдерстве в интересах третьих лиц.

На брифинге, в котором подводились итоги работы полиции за девять месяцев 2021 года, главный полицейский прокомментировал обвинения супруги бизнесмена.

По Алмасу Абдыгаппарову - уголовное дело находится у нас. Он находится под арестом. Сейчас дело движется к завершению, я думаю, идет ознакомительный процесс со стороны потерпевших, со стороны обвинения. То, что в соцсети жена Абыдагаппарова обвинила нас в рейдерстве, - по этому факту мы готовим иск в гражданском порядке в суде о защите чести, достоинства и деловой репутации, - сказал Таймерденов.

27 июля стало известно, что главу компании Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова арестовали на два месяца. Он подозревается в мошенничестве, растрате чужого имущества.