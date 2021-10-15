Авария произошла на трех электростанциях Экибастуза

В Экибастузе на трех электростанциях произошло аварийное отключение крупных энергоблоков, а также аварийно остановлен котел, сообщает zakon.kz.

14 октября с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт. Таким образом, суммарный объем аварийного снижения генерации на вышеуказанных трех электростанциях превысил 1000 МВт. пресс-служба АО "KEGOC"

В компании отметили, что "в условиях уже имеющегося дефицита мощности данные аварийные отключения на электростанциях приведут к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, с перегрузкой межгосударственных линий электропередач с угрозой возникновения системной аварии".

Для предотвращения аварии и минимизации последствий снижения генерации в энергосистеме АО "KEGOC" по согласованию с Министерством энергетики РК совместно с региональными электросетевыми компаниями произведено ограничение потребления электроэнергии потребителями осуществляющих сверхплановое потребление. Ограничения введены по согласованным с местными исполнительными органами графикам. пресс-служба АО "KEGOC"