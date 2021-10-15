Единственный трубный завод в Казахстане празднует свое 15-летие

В октябре исполнилось 15 лет единственному в Казахстане заводу по производству стальных труб большого диаметра – АО "ArcelorMittal Products Aktau".

За это время предприятием было выпущено и реализовано более 170 тысяч тонн трубной продукции, на более 920 км труб было нанесено антикоррозийное покрытие.

Завод был основан в Актау по поручению Первого Президента Республики Казахстан. В апреле 2006 года Елбасы заложил первый камень в фундамент предприятия, а в октябре того же года состоялся старт трубного производства. Сегодня это успешное предприятие с производственной мощностью 60 тысяч трубной продукции в год и 1.4 млн м2 нанесения защитных покрытий на трубы.

На предприятии функционируют трубно-электросварочный цех (ТЭСЦ), цех защитных покрытий (ЦЗП) и производственная испытательная лаборатория (ПИЛ).

Завод производит стальные спиралешовные трубы диаметром от 458 мм до 1420 мм с толщиной стенки от 6 мм до 19 мм; наносит внешнее трехслойное полиэтиленовое покрытие, внешнее 1 и 2 двухслойные эпокосидные покрытия, внутреннее эпоксидное покрытие, а также проводит металлографию, механические испытания сварного соединения, основного тела трубы и защитных покрытий, химический анализ металла.

В планах предприятия запуск цеха по изготовлению прямошовных труб и запуск цеха ППУ изоляции. Общая стоимость проектов составит около 69 млн долларов.

15 лет назад из нашего сварочного цеха вышла первая труба. С тех пор мы произвели более 170.000 тонн труб. Трубы, произведенные на нашем заводе, используются в теплотрассах, водопроводах, нефте- и газопроводах по всему Казахстану и делают жизнь казахстанцев лучше. Я благодарен за множество удивительных дружеских отношений и связей, которые были созданы благодаря компании. Ведь эта компания и люди, работающие в ней, для меня, как вторая семья. Я также благодарен каждому сотруднику, независимо от того, какую должность он занимает. В нашем деле важен вклад каждого, - сказал Ананд Донгре, генеральный директор АО "ArcelorMittal Products Aktau".

По его словам, такие качества работников, как пунктуальность, доверие, совершенство, единство необходимы для жизни и для роста компании.

Наш путь не был гладким, но за эти годы наша компания выросла в разы. У нас были и взлеты, и падения, но мы никогда не отступали. Я надеюсь, что мы сможем продолжать расти и в будущем, ведь это только начало. Мы ценим качественный труд наших сотрудников и благодарны за обеспечение лучших условий со стороны государства. Нам предстоит пройти долгий путь. Давайте делать все для того, чтобы следующие несколько лет были еще более плодотворными и принесли счастье всем нам и успех нашей компании! - Ананд Донгре.