Названы полуфиналисты Кубка Казахстана по футзалу

14 октября завершились игры группового раунда Кубка республики по футзалу, передает zakon.kz.

По его итогам стала известна четверка команд, которая продолжит борьбу за почетный трофей. 16 октября в 11:00 в первом полуфинале сыграют "Кайрат" и "Нур-Султан", а во втором – "Актобе" и "Атырау". Начало второго поединка – в 14:00.

Стоит отметить, что до последнего игрового дня практически все команды, за исключением "Окжетпеса", имели шансы на выход в плей-офф. Этих клубов было восемь, а путевок в полуфинал – четыре. Представляем результаты игр последнего тура.

"Кайрат" – "Рахмет" – 7:5

"Каспий" – "Нур-Султан" – 0:1

"Окжетпес" – "Атырау" – 0:7

"Актобе" – "Байтерек" – 4:3

Куандык Шынасилов