Названы лучшие работники газовой сферы

За эти дни все могли убедиться, что в газовой сфере Казахстана работает элита технических специалистов, люди, которые своими руками создают будущее отрасли.

Подведены итоги традиционно проводимого конкурса профессионального мастерства среди работников газовой сферы "Үздік маман-2021".

Не только победить, даже просто участвовать в этом мероприятии считается престижным среди сотрудников группы компаний национального оператора АО "КазТрансГаз". Об этом говорит количество финалистов – 92 газовика набрали самые высокие баллы. До этого претенденты проходили тестирование на знание теории по 15 конкурсным профессиям.

Конкурс "Үздік маман" проводится ежегодно в два этапа: первый – в филиалах, второй – на уровне компании в целом. Основной целью этого мероприятия является совершенствование профессионального мастерства, возможность узнать и поделиться с коллегами передовыми методами и приемами работы, способами обеспечения безаварийного, высокопроизводительного, надежного функционирования газотранспортной системы страны.

"Үздік маман-2021" впервые прошел на базе нового полигона собственного учебно-курсового комбината АО "Интергаз Центральная Азия", расположенного вблизи села Акбулак Сайрамского района Туркестанской области. Торжественную церемонию открывал первый заместитель гендиректора компании Бахтияр Избасаров, который перерезал символическую красную ленту и официально запустил учебный полигон. Теперь здесь ежегодно будут проходить обучение и повышать свою квалификацию 10 тысяч работников по 48 профессиям.

Специалисты "КазТрансГаза" обслуживают опасные объекты, поэтому высокая квалификация каждого работника очень важна. Отсюда и серьезная подготовка к конкурсу, как теоретическая, так и практическая. И тем самым дополнительно повышается уровень мастерства персонала. Уверен, что газовики, используя богатый опыт и высокий профессионализм, будут и впредь уверенно держать планку высокого авторитета национального оператора "КазТрансГаз", обеспечивать достижение намеченных рубежей, хранить и приумножать лучшие традиции отрасли, - отметил Бахтияр Избасаров.

В течении двух дней в каждой из профессий, по которым проходили соревнования, определялись лидеры. Все призеры за высокий профессионализм получили дипломы и существенную денежную надбавку к заработной плате.

Интересно, что в этом году среди участников, обычно сугубо мужчин, появились и женщины. Одна из них – слесарь КИПиА Асель Туреханова, окончившая в свое время Атырауский институт нефти и газа по программе "Молодой специалист". Асель рассказала, что в газовую отрасль пришла по стопам своего отца.

Готовилась специально к конкурсу, хотя вроде бы все знаю, но все равно волновалась. Дома ждут трое детей и муж. Он у меня тоже работает в "Интергаз Центральная Азия" инженером КИПиА. В один и тот же год устроились с ним на работу, там же и познакомились, потом поженились. Конечно, моя профессия считается мужской. Слесарями в основном работают мужчины. Чтобы быть на высоте, надо много читать и постоянно поднимать свой уровень, изучать новое оборудование, которое сейчас устанавливают на предприятии, - говорит Асель Туреханова.

Победителем по специальности "Защита подземных трубопроводов" стал монтер из Шымкента Александр Галиев.

В АО "Интергаз Центральная Азия" я работаю пятый год. А в профессиональном конкурсе участвую уже второй раз, в 2018-м году занял второе место, мечтал, конечно, о победе, поэтому решил снова попытать свои силы. И мне повезло – победил! Спасибо моим соперникам, они были очень сильными, – подчеркнул победитель "Үздік маман-2021". Конкурс профессионального мастерства является значимым элементом корпоративного развития группы компаний "КазТрансГаз". За эти дни все могли убедиться, что в газовой сфере Казахстана работает элита технических специалистов, люди, которые своими руками создают будущее отрасли, – уточнил Галиев.