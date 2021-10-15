Легендарный Шакил О’Нил сделал необычный подарок телеведущему

15 октября 2021, 14:22
Фото: Instagram / shaq

Знаменитый экс-игрок НБА Шакил О’Нил оригинально и нестандартно поздравил с днем рождения телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, передает zakon.kz.

Бывший баскетболист, ныне эксперт канала TNT, в честь коллеги сделал себе отступающую волосяную линию под Стивена Эй.

Поздравляю моего хорошего друга с днем рождения. Буду гонять с такой прической весь сезон в честь тебя. Все потому, что ты у меня самый любимый чувак. Люблю вас, молодой человек, в смысле, старый, – написал Шакил в Instagram.

Куандык Шынасилов


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