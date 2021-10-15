Дождь, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 16 октября предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Под влиянием обширного антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь, на севере, востоке страны - туман. РГП "Казгидромет"

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 22-27, порывы 30 м/с и более.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.

На севере Костанайской, на севере и юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе и севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

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