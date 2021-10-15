Новая программа развития промышленных комплексов может появиться у стран СНГ

На заседании Совета глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов до 2025 года, передает корреспондент zakon.kz.

Токаев отметил, что первостепенной задачей является активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества стран СНГ.

По данным ряда авторитетных международных организаций, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более 91 млрд долларов, или всего 0,5% от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает около 20% от общего товарооборота наших государств с внешним миром. Эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания наших торгово-экономических связей, - считает он.

Президент Казахстана добавил, что предстоит большая совместная работа над переосмыслением и совершенствованием текущих подходов экономического взаимодействия.

Следует уделить основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ, в том числе созданию совместных предприятий, обеспечению производственной связанности и эффективного сотрудничества хозяйствующих субъектов. Для этого предлагаем разработать новую программу развития промышленных комплексов, как минимум, до 2025 года, с конкретными механизмами и инструментами поддержки. Дополнительные возможности для укрепления торгово-инвестиционной деятельности откроет подписание соглашения о торговле услугами. Мы также считаем необходимым ускорить процесс согласования этого важного документа, - заключил Токаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан