В Кандагаре произошел взрыв в мечети

В Кандагаре в шиитской мечети Биби-Фатима прогремел мощный взрыв, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во время молитвы в квартале Имам-Баргах.

По данным СМИ, в результате происшествия погибли 7 человек, 13 ранены.

Explosion near the largest Shiite mosque in Kandahar which is Famous with the name of Bibi Fatima Mosque or Imam Bargah. Primary reports: 7 killed and 13 other injured. #kandahar #afghanistan #Taliban pic.twitter.com/pJKB3X94kD