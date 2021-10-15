Волейболисты "Буревестника" завоевали "бронзу" чемпионата Азии

Алматинский "Буревестник" занял третье место на клубном чемпионате Азии по волейболу, передает zakon.kz.

В матче за бронзовые медали подопечные Александра Запевалова были сильнее "Накхон Ратчасима" из Таиланда – 3:0. Хозяева площадки оказали упорное сопротивление только в первой партии, которая закончилась в пользу казахстанцев, – 25:23.

А в остальных двух сетах "Буревестник" был уверен в своих силах – 25:17 и 25:20.

В решающей встрече за "золото" померятся силами Sirjan Foulad Iranian и Al Arabi Sports Club.

Куандык Шынасилов