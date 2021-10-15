Временный брак считается недействительным и приравнивается к прелюбодеянию – имам

Среди приверженцев деструктивных религиозных течений есть сторонники временного брака - никах-мута, мисьяр. Допускается ли такой союз в исламе, вправе ли женщина претендовать на наследство своего временного спутника - об этом и другом рассказывают имамы мечетей, сообщает zakon.kz.

Не так давно, гуляя в Ботаническом саду, я познакомилась с одной молодой девушкой, назовем ее Рауза (имя изменено по этическим соображениям). Разговорились.

- Вижу, вы верующая, можно вас кое о чем спросить? Я давно хотела поговорить об этом с кем-нибудь из взрослых мусульман.

- О чем?

- О своей подруге. У меня есть подруга, с которой мы вместе учились в университете. В прошлом году она познакомилась с парнем, он сам родом из Актобе, сейчас живет в Алматы, приехал на заработки. Ей - 24, ему - 32. Они оба верующие и нравятся друг другу, но он не собирается жениться, то есть хочет временно жениться.

- Как временно?

- Не знаю. Говорит, временно.

- А подруга согласна?

- Она не знает, что делать. Она, конечно, хотела бы выйти замуж, но он как-то непонятно говорит, странно себя ведет. Подруга спрашивает его: "Что значит временно?" А он говорит: "Ну, поживем вместе, а там посмотрим". Это что ли гражданский брак? Разве можно мусульманам так жениться? Вот об этом я хотела вас спросить.

- Вам с подругой лучше сходить в мечеть и там все узнать, но, насколько я знаю, временный брак в шариате не допускается.

- А он говорит, допускается, и что у него есть знакомые, которые временно женились.

Возможно, еще кого-то интересуют такие вопросы, поэтому zakon.kz попросил дать разъяснение по этой теме главного имама мечети "Али Мухаммед" в Алматы Канатали Такирова.

- Из истории ислама известно, что Пророк Мухаммад (ﷺ) лишь два раза в ходе военных походов позволял воинам совершать временные браки и полный запрет на них был установлен им самим: "Я позволил вам заключать никах-мута, однако, поистине, наш Создатель запретил его до наступления Судного дня". И это стало единогласным решением всей уммы, - комментирует Канатали Такиров. - Временный брак есть форма договора между мужчиной и женщиной, в соответствии с которым они вместе живут на протяжении определенного срока. Женщина за это получает денежное вознаграждение от мужа (махр). Как только срок действия никаха-мута завершается, пара расходится, либо продлевает договор.

Отличие временного брака от настоящего

После временного никаха стороны вправе вступить в полноправный брак, признаваемый всеми мусульманами.

Однако это не отменяет тот факт, что в основе никаха-мута лежит не стремление продолжить род, создать крепкую, любящую семью, а удовлетворение плотских потребностей без серьезных обязательств. Для вступления в такой временный союз не нужны ни свидетели, ни согласие опекунов, что критически важно для признания брака действительным.

Из необходимых условий выполняется разве что предоставление мужчиной махра (ценности и имущество, выдаваемые невесте). Во временном браке это, как правило, определенная денежная сумма, что приравнивает данное явление к проституции.

Важно также отметить, что находящаяся в таком союзе женщина не вправе претендовать на наследство своего временного спутника, более того, муж не должен никоим образом содержать свою жену. Эти моменты, по мнению всех суннитских, а также многих шиитских богословов, полностью исключают любые намеки на дозволенность мута и его равноправие с настоящим браком.

В Коране четко обозначена суть отношений между супругами: "Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие…" (30:21). "Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами…" (16:72).

Подлинный и единственно возможный брачный союз никак не может быть основан на одном лишь стремлении временно удовлетворить плотскую потребность. Никах в исламе представляет собой особый вид реализации воли Всевышнего, заключенной в Священном Коране. Воля эта выражается в поклонении Творцу и совершении из любви к Нему благих поступков, приносящих пользу другим людям.

Таким образом, в исламе заключаемый брак не может быть ограничен временем, вступающие в брак не должны и не могут договариваться о том, чтобы делать это на определенный срок.

Если при бракосочетании оговаривается время пребывания в браке, то такой брак считается недействительным. Интимные отношения между мужчиной и женщиной в таком случае квалифицируются как прелюбодеяние.

- В этом солидарны все ученые ислама, - отметил наиб имам мечети "Толебай" Саят Хасенов. - Временный брак - это прелюбодеяние, запретное. Очень много разводов среди представителей деструктивных религиозных течений. Почему? Во-первых, потому что у них нет глубоких знаний, во-вторых, они не несут ответственность. Суть временного брака в том, что мужчина, когда он женится на какой-нибудь женщине, говорит: я женюсь на тебе на такое-то время, например, на два-три месяца. И женщина соглашается.

Такой брак создан только для удовольствия, и такой брак в исламе запрещен. Временный брак открывает двери к разврату, поэтому те, кто утверждает, что это дозволено, вводят в заблуждение других людей и тем самым распространяют нечестие.

Мисьяр - это ущемление прав человека, что признано во всех мазхабах. Все ученые ислама запретили этот брак, ибо в браке не должно указываться время, такой брак портит семьи, вред от таких браков очень большой - для молодежи, для страны, для нации.

Пророк Мухаммад (ﷺ) говорил: "Самые лучшие из вас те, кто наилучший в своей семье, в хороших отношениях со своей супругой, со своими детьми, это самые лучшие мусульмане".

- Представители традиционного ислама категорически против мисьяра, по их мнению, это харам, - отметил имам. - Чтобы брак был дозволенным перед Всевышним, должны быть соблюдены определенные условия. В частности, о заключении брака человек должен открыто объявить в обществе. В ряде хадисов Пророк (ﷺ) сказал: "Объявляйте о проведении бракосочетания". Но в браке мисьяр многие обязательные условия нарушаются.

Во-первых, он совершается тайно. Во-вторых, мужчина не берет никаких обязательств по отношению к женщине, не обязуется содержать ее, быть рядом с нею, как говорится, и в горе, и в радости. В-третьих, при заключении никаха рядом с женщиной нет родителей или попечителей. В-четвертых, мужчина и женщина уже заранее ставят цель расторгнуть в будущем брак.

В традиционном мусульманском браке мужчина и женщина имеют намерения жить всегда вместе, воспитывать детей, строить совместное хозяйство, резюмировал имам.

Торгын Нурсеитова