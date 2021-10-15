Audi A6 сбил насмерть девушку в Алматы 

В Алматы на проспекте Суюнбая автомобиль Audi A6 сбил насмерть девушку, сообщает zakon.kz.

По словам водителя и очевидцев, она перебегала дорогу в неположенном месте.

Увидев ее, водитель стал давить на тормоз, машину понесло на полосу встречного движения и ему не удалось избежать наезда. Он сбил девушку, ее отбросило в сторону. После автомобиль через полосу встречного движения вылетел на остановку, снес фонарный столб и врезался в забор частного жилого дома.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.