Стараюсь находить время - министр Цой о здоровом образе жизни

Ежедневно стараюсь уделять несколько минут для выполнения набора упражнений на разные части тела для поддержания здоровья, – сказал на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Мы рекомендуем, есть комплекс упражнений. Сам я стараюсь заниматься по утрам, стараюсь находить время, оно идет сверх рабочего дня. Буквально несколько минут из стандартных упражнений. Здесь неважен набор упражнений, но важно охватывать плечевой пояс, суставы, приседания, наклоны, ротации тела, вращения головы. Главное, чтобы запустить циркуляцию крови. Каждый из вас это знает – простые банальные упражнения. Четкое описание есть в инструкции, это рекомендательного характера, но мы призываем граждан следить за собой и своим здоровьем, вовлекаться в массовый спорт, – объяснил Цой.

Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шоранов добавил, что в целом бюджеты службы ЗОЖ находятся на местном уровне, выделяются местными акиматами, соответственно, ежегодно управления здравоохранения подписывают договора на проведение тех или иных мероприятий на пропаганду ЗОЖ.

В целом, консолидированный бюджет мы готовы сообщить. Ограничивается ли это только раздачей листовок, проведением массовых акций, конечно же, нет. В национальном проекте предусмотрено целое направление, которое на ЗОЖ, – уточнил первый вице-министр.

В свою очередь вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов уточнил, что на сегодня численность граждан, которые занимаются физкультурой, спортом, – 31%, или 6 млн человек, однако в планах довести данный показатель до 50%.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан